南港(2101)將於今日下午召開法說會，名譽董事長林學圃將親自對外說明。不過，上午泰豐(2102)小股東聯盟召集人林朝鑫向證期局檢舉，泰豐第3季財報有鉅額虧損，擔任泰豐「最高顧問」的林學圃關聯帳戶先出脫泰豐股票，避免損失高達2000萬元，另外，林朝鑫認為南港股票長期有「拉尾盤作價」情形，涉及操縱股價，也請證期局查明真相。

林朝鑫指出，林學圃透過實質控制的南港近年大量買入泰豐股票，是否以銀行借貸的短期週轉金挪作長期投資股票，「短借長用」顯已違反申貸用途；為維護金融秩序，金管會和相關銀行應要求南港公司確實落實貸款用途，如有挪用，應依法糾正處理。

林朝鑫檢舉內容指出，今年10月15日林學圃以「最高顧問」控制泰豐經營權後，密集約見總經理、廠長及財務長，得知第3季財報鉅額虧損；11月12日公布財報前，林學圃關聯帳戶元瑞、元鴻、智凱（台灣高等法院107年判決認定元瑞、智凱為林學圃違反證交法的關聯帳戶）等投資公司於10月22、27日，從台新證券松江分公司等券商都有出脫跡象，各賣出泰豐約3000張、1700張，總金額達1.5億元。而泰豐第3季財報公布後，股價從上月22日至11月15日收盤，下跌將近5元，元瑞、元鴻、智凱等投資公司避免損失達2000萬元；若有不法，投資人保護中心應依法追償。

至於尾盤作價情形，林朝鑫指出，從證交所每日盤中交易紀錄來看，南港股價長期拉尾盤做收盤價，顯有大股東為保南港股價以避免銀行壓力，恐已觸犯證交法炒作股票罪嫌。