低軌道衛星及元宇宙商機夯，華通(2313)亦萬事備足等待市場起飛，其中低軌道衛星除是SpaceX星鏈計劃PCB主力供應商，公司亦已與4至5家的衛星客戶展開合作，華通亦是Oculus穿戴式裝置的HDI板主力供應商，加上電動車產品，預期相關佈局在今年下半年及明年可望陸續顯現。

華通挾技術優勢，搶進低軌道衛星、電動車及元宇宙，目前已開始進入收割，其中低軌道衛星除已成為SpaceX星鏈計劃的PCB主力供應商，憑藉著技術以及經驗的優勢，據了解，公司還與4至5家的衛星客戶展開合作。目前SpaceX、亞馬遜等數家業者相繼爭奪衛星軌道，由於距地球越近、空氣阻力越大、衛星壽命就越短，且覆蓋顆數將更多，隨著低軌道衛星商用加速，預期華通可望成為最大受惠者。

在穿戴式產品方面，據了解，華通為全球市佔率高達60%的Oculus穿戴式裝置的HDI板主力供應商，華通表示，由於訊號處理及時性的需求，高規的XR穿戴式裝置必須使用Anylayer的製程技術，正好是公司的技術強項。

在電動車方面，隨著智慧駕駛處理資訊數據的數量日益提高，華通一向低調耕耘的電動車主控系統用板也可望在美系客戶的車用系統取得訂單。

華通表示，無法評論單一客戶以及特定產品，僅強調因為本身在PCB產業界的技術以及產能地位，公司有充分的經驗以及資源可以提供產品開發到量產的Solution，很多客戶在開發新產品時都會先找上華通，公司自然就享有先行進入供應鏈的機會，長久以來與客戶保持良好的溝通與彈性應變，就是華通為客戶首選的優勢條件。