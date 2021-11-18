新竹光臨藝術節倒數第2場戶外公演將在20日於普天宮登場，此次並由明華園演出經典劇碼「劉全進瓜」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹光臨藝術節倒數第2場戶外公演將在20日於普天宮登場，此次並由明華園當家無敵小生孫翠鳳領銜演出經典劇碼「劉全進瓜」，市府指出，這是疫情後重啟的戶外大型公演，民眾除了來看戲之外，還可順手捐發票兌換普天宮月曆等精美禮物。

稅務局表示，此次公演由明華園當家小生孫翠鳳領銜主演「劉全進瓜」，另還加碼「扮仙祝賀」熱場，除了有祈福的主軸，也有八仙過海各顯神通的意思。

而經典劇碼「劉全進瓜」是敘說秀才劉全思妻心切，自願擔任唐朝大使，赴十殿閻羅，以尋亡妻。但陰間律法不容破壞，劉全妙計無法得逞，在天兵天將重重包圍下，轉輪王被真情打動，轉輪台最終飛出1對比翼鳥。

稅務局長李世珍指出，戶外展演將搭配統一發票租稅宣導活動，下午5時30分開始，民眾只要捐贈今年9至11月雲端發票1張至40張或紙本發票2張至40張（每張發票金額10元以上），依據發票張數，可兌換限量200份的普天宮虎虎生風月曆等精美禮物。

另外，凡現場申辦手機條碼或體驗稅務AI者，也可獲得宣導品1份，所募得發票將全數捐給新竹市公益團體，讓愛心辦稅無限延伸，歡迎市民朋友一起來共享歡樂時光。

稅務局提醒民眾，因活動現場附近汽車停車位有限，歡迎共乘汽車或騎機車前往，只要沿著指標即可前往，詳情可至稅務局網站瀏覽。