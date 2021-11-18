我國F-16戰機將達207架，各式戰機總數估可達391架，空軍戰力擠進全球前15名。圖為今年國慶大會F-16戰機以整齊劃一隊形飛過觀禮台前方上空。（本報資料照片）

空軍F-16V戰機性能提升接裝典禮，於今（18日）上午在空軍嘉義基地舉行，蔡英文總統親自南下主持。空軍參謀長黃志偉中將昨在立院表示，台灣戰機已有300餘架，軍力在全世界約排名在前15名以內。許多網友聽完國防部的說法無言表示，該比的是整體的戰力，而不是架數和人數，不要然中共解放軍200多萬人，要怎麼比？

民進黨立委蔡適應昨（17日）在立法院外交及國防委員會詢問，台灣戰鬥機數量已達300餘架，世界排名為何？黃志偉表示，台灣戰機軍力在全世界約排名在前15名之內。蔡適應則說，「應該排第7名、第8名」。

我國空軍第4聯隊近期完成F-16V BLK20型戰機換裝，18日進行接裝典禮，戰機全副武裝展示在國人面前，展現捍衛台海領空的決心，雷虎小組也以5機編隊噴彩煙慶賀。（黃世麒攝）

對此，有空軍官員表示，就戰鬥機而言，台灣戰機軍力排在全球15名內，是綜合多家國際機構評比排名後的「謙虛說法」，國外有統計將我國排名第12，也有的排在第10，蔡適應是將台灣已簽約，尚未交機的新機也算進來，排名是第7至第8名，不論是哪種算法的評比，台灣都在全球15名內，黃志偉才會這樣說。

大批網友則在報導相關新聞的《中時新聞網》和《Yahoo！新聞》下方留言表示，其中有些單則達800多則留言，多數且都開酸。有網友留言「好棒棒！可以打仗了嗎」、「飛機不是比數量吧！應該是比機種、性能好壞吧！排名前15，笑死人了」、「買這麼多有何用，台灣打不起這一仗，真是可悲台灣的錢被老美撈光了」、「然後呢？請問能擋幾天？請問盟友幾天後會來？來了都會做些什麼」、「我真的笑了」。