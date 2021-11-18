挪威鐵人三項好手、彰化榮譽縣民伊登，日前在社群軟體IG發文表示，自己帶著埔鹽順澤宮冠軍帽，2年間拿下6場勝利，只要戴著帽子就會勝利，讓他相當驚喜。（翻攝gustav_iden instagram／吳建輝彰化傳真）

順澤宮也在廟旁貼出伊登奪冠的每場比賽，打造伊登冠軍牆。(吳建輝攝)

順澤宮位於彰化埔鹽，是當地信仰中心，在地有300多年歷史，主要是供奉玄天上帝。(吳建輝攝)

挪威鐵人三項好手、彰化榮譽縣民伊登，日前在社群軟體IG發文表示，自己帶著埔鹽順澤宮冠軍帽，2年間拿下6場勝利，只要戴著帽子就會勝利，讓他相當驚喜，消息傳回國內讓在地鄉親相當興奮，順澤宮今也在臉書貼出伊登一路「順」到底的秘密，整排順澤宮帽的裝置藝術，拍出來的照片就有一路「順」到底的寓意，吸引民眾爭相打卡朝聖。

日前伊登在IG上發文表示，他只要帶著來自台灣宮廟的幸運帽子，就會贏得比賽，過去2年間參加6場拿下冠軍的比賽，都是帶著順澤宮的冠軍神帽，沒有贏的那幾場以賽，都沒有戴著帽子，讓他直呼太狂了，但他也強調自己並不相信運氣，而是信心，但這個信心從何而來，他並不在意。

順澤宮總幹事陳守欽表示，自伊登在台爆紅以後，每天都有來自全國的民眾到訪，希望也能跟伊登一樣，拿到一頂冠軍神帽，所以從2019年開始至今，順澤宮已經發放超過26萬頂的冠軍神帽，而廟方也為了讓民眾不虛此行，精心設置了許多打卡熱點，其中又以一路「順」到底的順澤宮帽最為熱門。

陳守欽說，廟旁邊一整排「順澤宮冠軍帽意象」的裝置藝術，籃底黃字的「埔鹽順澤宮冠軍帽」，只要角度得宜，就能拍到整排的「順」字，象徵一路「順」到底的意思，成為最熱門的打卡點之一。

陳守欽強調，伊登6度登上世界冠軍寶座，絕對不是因為戴了順澤宮帽就能拿下冠軍，我們不鼓勵迷信，大家還是要靠自己的努力，不斷練習精進，而我們因為相信，相信帽子能帶給你力量，帶給你信心，帶給我們正向前進的力量，也期待伊登能夠再創佳績，回到埔鹽再與民眾相見歡。