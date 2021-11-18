Niantic和寶可夢公司於今日宣布：多座葛萊梅獎得主也是知名寶可夢粉絲的英國流行樂壇創作歌手「紅髮艾德Ed Sheeran」為慶祝他新專輯“=”（Equals）的發行，將在Pokémon GO Trainers中特別獻技。Pokémon GO Trainers 將能夠通過Pokémon GO的私密預錄影片，欣賞Ed Sheeran的最新曲目和經典歌曲。

這段影片將於 11 月 22 日在Pokémon GO中首次亮相，影片中Ed Sheeran 表演了他重磅級的一些排行榜榜首歌曲，包括：“Perfect”、“Bad Habits”、“Overpass Graffiti”、“Thinking Out Loud”、“First Time”、和“顫抖”。從台灣時間 11 月 23 日凌晨 3 點開始到 12 月 1 日上午 5 點，影片有八天的鑑賞時間。訓練家們將透過 Pokémon GO APPs內的遊戲新聞通知收到如何觀看視頻的訊息。部分國家的訓練家們還可以點擊 Pokémon GO中贊助氣球上的廣告。

慶祝活動中，Ed Sheeran最喜歡的寶可夢「傑尼龜Squirtle」將以他專屬的色調出現在 Pokémon GO 中。訓練家們還可以兌換特殊代碼，在 Pokémon GO 中獲得獨家遊戲內頭像物件，包含 Ed Sheeran 在表演中也會佩戴的“＝”專輯封面！特殊代碼為4SQS6N359Y7NCUW，可在此頁面兌換。

粉絲可以在台灣時間 11 月 23 日清晨03:00起透過 Pokémon GO 手機遊戲（可在 Google Play 或 App Store 免費下載）兌換此代碼。

有關更多信息，請參閱詳細的 Pokémon GO 部落格文章。