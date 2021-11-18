花蓮縣吉安鄉18日舉辦閹雞秤重比賽，由飼主黃夏廉看似中等體型卻有14斤重的雞隻，以「黑馬之姿」奪得冠軍，跌破眾人眼鏡。他透露飼養秘訣，平日以玉米當飼料，放養在自家後院，「可能是平常有運動，肌肉比較多」。不過今年閹雞重量較往年輕且平均，吉安鄉公所表示，為落實客家文化，首請專業閹雞師擔任評審，嚴格把關參賽資格。

吉安鄉18日起，陸續舉辦客家文化節活動，閹雞秤重比賽率先登場，52名農戶有杵著提籃快走、有騎車、有開著農務車護著自家閹雞來到五穀宮參加比賽，且每位參賽者小心翼翼的將閹雞放上電子秤上，深怕不小心因驚擾而流失幾兩重誤差。

花蓮縣吉安鄉18日舉辦閹雞秤重比賽，參賽的雞隻，隻隻毛色亮麗，體型壯碩，難以預測冠軍將入得誰手。（羅亦晽攝）

今年參賽的雞隻，隻隻毛色亮麗，體型壯碩，難以預測冠軍將入得誰手，上屆冠軍飼主詹堮奎今年依然參賽，且體型較去年大，原先以為他將留任冠軍寶座，怎料重量僅11斤，較去年足足少了5斤許，一舉被黃夏廉中等身形的雞隻給擊敗，黃也以14斤榮登今年冠軍寶座。

花蓮縣吉安鄉18日舉辦閹雞秤重比賽，每位參賽者小心翼翼的將閹雞放上電子秤上，深怕不小心因驚擾而流失幾兩重誤差。（羅亦晽攝）

黃夏廉家中養了3隻雞，分別用自己、老婆及媳婦名字參賽，最後由以媳婦名字參賽的雞隻，獲得冠軍。他說，這隻雞養了1年多，平常以玉米等物餵食，任由雞隻在自家後院四處亂跑，沒有特別照顧，以前曾參加過秤重比賽，但都只養到11、12斤左右，得過不少次亞軍、季軍，但就是和冠軍無緣，今年以14斤抱得冠軍，非常開心。

不過，今年冠軍雞僅14斤許，較過往平均少了2斤多，且參賽雞隻重量平均落在10至12斤左右，吉安鄉公所客家事務所所長謝美惠說，為延續客家文化脈絡，落實文化內涵，今年規畫活動時，特請村里長告知參賽者一定要帶「閹過的雞」，且首度請職業閹雞師黃智浩擔任評審，在現場嚴格把關，也因為參賽條件嚴格，重量才會比較輕且平均。