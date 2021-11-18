Tiffany ＆ Co. Tiffany玫瑰金女性淡香精75ml，5200元。（Tiffany ＆ Co.提供）

Tiffany ＆ Co. Tiffany玫瑰金女性淡香精全新上市。（Tiffany ＆ Co.提供）

精品香氛Tiffany ＆ Co. 推出最新同名系列「Tiffany玫瑰金女性淡香精」，這款香水以充滿活力、明亮和魅力來詮釋Tiffany ＆ Co.的樂觀精神，包裝亦向鑽石切割和珍貴金屬致敬，藉以打造紐約最奢華香氛。

Robertet集團香水大師Jerome Epinette的創新之作「Tiffany玫瑰金女性淡香精」以散發活潑、明亮並充滿活力的調性開啟篇章，濃郁果香的黑醋栗、粉紅胡椒和荔枝拉開序曲，帶出一種活潑感性的頂級香調；基底以混合獨特日本玫瑰的藍玫瑰為主，來向Tiffany ＆ Co.標誌性的色調致敬，增添雅緻高貴的花香；最後則以麝香與鳶尾花帶出有溫度的幸福感。

「Tiffany玫瑰金女性淡香精」從傳奇鑽石切工中汲取靈感，腮紅色調以讓人聯想到Tiffany ＆ Co.玫瑰金珠寶設計光澤，瓶底和瓶身上將每一片玻璃切面的美麗、活力和光線都展現出複雜刻面工藝及Tiffany ＆ Co.技術，瓶身設計帶有Tiffany ＆ Co. 標誌，優雅金屬瓶頸帶有Tiffany Blue®的配飾，並以經典的Tiffany Blue®包裝帶入玫瑰金屬重新設計。