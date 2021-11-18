羅志祥（小豬）去年4月因遭前女友周揚青在微博爆料私生活並分手，不僅演藝事業停擺、形象也受到重創，沈寂多時的他今（18日）正式宣布回歸歌手本業，推出新單曲〈TRAP GAME〉（陷阱遊戲）重返演藝圈，42歲的他自剖內心，坦言因為休息太久導致有一陣子發慌：「前陣子突然停下來去感受生活，原本活在『舒適圈』的我突然要開始忙，過程中很不習慣，得慢慢適應恢復練舞及運動習慣及忙碌狀態。」

羅志祥自創潮流品牌Gotnofears去年接到亞洲知名潮牌REVENGE X STORM邀請，8月於官網推出限量「無懼風暴」聯名球鞋，羅志創作並演唱宣傳廣告曲〈TRAP GAME〉，是他睽違樂壇2年半的新作品，MV以未來科技感的視覺特效呈現磅礡氣勢，揮灑汗水展現帥氣舞姿的羅志祥，穿著勁裝背心大秀健壯身材，一雙「麒麟臂」的手臂肌肉更讓他渾身上下散髮熟男費洛蒙；擅長舞蹈的羅志祥此次邀請好友大目打造結合力與美的「陷阱舞」，舞步難度更勝以往，讓小豬直呼是挑戰體力極限的高難度舞蹈「比跳〈No Joke〉還累」。

羅志祥睽違樂壇2年半推出新單曲〈TRAP GAME〉。（Gotnofears提供）

相隔兩年沒「動起來」，小豬坦言拍MV的第一要務就是要「減肥」，坦言因疫情關係有好長一段時間待在家工作、體重直線上升達83公斤，創下他「演藝生涯最胖」狀態，羅志祥回想起自己早在前年在錄制《極限挑戰》節目時就種下「肥胖因子」，自嘲：「我記得當時就已經胖到80公斤，感覺自己好老就算了，在節目上跟其他藝人站在一起，很像舅舅帶侄子出門的感覺，我的天啊，那個時候就已經胖到不行，後來錄完隔沒多久在家再量體重，竟然是83公斤！我真的快昏倒！我站在鏡子前面看自己的時候，天啊，只看到圓肚子然後什麼都沒有的時候，當下覺得真的不行。」

警覺自己嚴重發胖的羅志祥下定決心把減肥當成第一要務，當時除了在家寫歌，沒事就與寫歌搭檔楊琳一起實行「鏟肉」計劃，除了每天固定跳一個小時有氧及一小時重量訓練外，更嚴格執行飲食控制「戒澱粉」，坦承為了拍MV已經一個多月沒吃米飯的他，在拍攝MV當天終於吃到了便當，與澱粉「重逢」，讓他開玩笑說：「能吃到飯很感動，眼淚一直流！」

羅志祥睽違樂壇2年半推出新單曲〈TRAP GAME〉。（Gotnofears提供）

〈TRAP GAME〉本月20日發行正好是羅媽媽的生日，羅志祥說：「這次單曲及MV特別選在媽媽的生日上架，希望能當成最棒的生日禮物送給她！媽媽得知後開心地說『終於有新歌可以跟朋友一起跳廣場舞了』。」