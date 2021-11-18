新北市陳姓男子認為鄰居製造噪音打擾到他，不僅朝鄰居家撒冥紙，還持空氣槍射擊鄰居窗戶，打出裂痕。陳男挨告後全盤否認犯行，但鄰居提出錄音、照片佐證，台北地檢署認定陳男犯行，18日依恐嚇、毀損罪將他起訴。

檢方調查，受害鄰居住處是山區獨棟別墅，今年上半年在家中看書時，突然聽到窗戶發出奇怪聲響，拉開窗簾一看，赫見玻璃上有裂痕，懷疑是隔壁棟的陳男所為，因此展開蒐證，果然在5月26日、6月3日晚間，錄下了「砰砰砰」的怪聲音。

此外，陳男在6月4日跑到鄰居家門口撒冥紙，8月1日又破壞鄰居的機車車牌，鄰居忍無可忍，登門請對方不要再騷擾，未料陳男母親反嗆「誰叫你們很吵」，不願幫忙溝通，鄰居只好提告。

陳男到案否認犯行，辯稱因罹患躁鬱症，無法忍受鄰居發出的低頻噪音，他在房間玩空氣槍，可能是子彈亂彈砸破鄰居窗戶，撒冥紙也只是在拜拜，更沒有破壞鄰居的車牌。

不過，鄰居強調曾為此查看住家環境，確認自己沒有發出噪音，並提出「砰砰砰」的錄音檔，以及玻璃龜裂的照片，檢察官因此不採信陳男辯詞，依恐嚇、毀損等罪起訴。