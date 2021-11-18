現代女性追求纖細身材，不喜歡腿粗、屁股大，甚至會透過節食或運動剷肉。近日英國一名醫師提到，別厭惡自己的大屁股，有研究證實，人體臀部的脂肪，其實可以降低心血管和代謝疾病風險，進而延長壽命。

根據《太陽報》報導，英國國健署（NHS）醫師拉詹（Dr Karan Rajan）經常在TikTok分享醫學知識，日前他拍片提到，人體各個部位的脂肪作用都不同，內臟脂肪主要是包裹器官，做保護支撐跟保暖功能，不過內臟脂肪過多會導致脂肪酸、細胞因子增加，引起炎症反應，恐會危害到心臟和其他器官。

拉詹接著說，臀部附近的脂肪屬於皮下脂肪，就像海綿一樣，「能夠儲存脂肪酸，並阻止它進入內臟，不僅如此，大腿粗也可以救你一命」，此外，臀股區脂肪會分泌瘦蛋白（Leptin），能夠調節食慾和體重。此段影片累積50萬人觀看，不少人驚呼「看來我可以長命百歲了」、「以後不減肥了，我決定要保持大屁股」。

大陸去年對5千多名過重的肥胖患者進行研究，發現大腿圍超過55公分的男性和大腿圍超過54公分的女性，血壓反而比較低，而研究負責人楊振醫生（Dr.Zhen Yang）表示，「與內臟脂肪相比，腿部的脂肪有利於新陳代謝，這些堆積在皮下組織的脂肪，可能會分泌各種有益物質，有助於血壓維持在穩定的範圍內」。