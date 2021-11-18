嘉義市議員蔡文旭18日質詢公辦民營「公有路外停車場」，月租費1200元，卻有民眾停車到隔天被收645元，多家停車場訂有收費上限，唯有這處停車場無上限，不合理，市府交通處表示，市府訂有每半小時收費10元、假日15元的標準，尊重市場機制。

蔡文旭指出，有陳姓民眾9月26日停車在垂楊路與成仁街口的公辦民營停車場，隔天繳了645元，驚呼「比台北還貴」，回頭一看停車外牆帆布上大紅字標示「本區最低價！月租1200元」，看著手上的收據，停1天半收費645元，欲哭無淚。

嘉義市吳鳳北路公有民營停車場重新辦理招標，已從民族路擴展至垂楊路。（廖素慧攝）

蔡文旭指出，嘉義市目前有27處公有路外停車場，包括東區16處、西區11處，僅有垂楊路、成仁街口這處停車場「無當日最高優惠」，沒有收費上限，市府獨厚這家業者嗎？

嘉義市吳鳳北路、民族路口停車場收費也遭質疑不合理，市府已重新招標擬出新收費。（廖素慧攝）

交通處長鄭君健表示，市府訂有平日半小時10元、假日半小時15元的收費上限，月租費上限2720，停車場業者在這個原則下，為了要提高停車周轉率、吸引客人進來停車而採取優惠措施，且這家業者有標註「無當日最高優惠」，市府尊重市場機制。

鄭君健表示，吳鳳北路、民族路口停車場收費也被民眾認為不合理，業者合約到期，已重新招標，12月28日起新的收費標準就是半小時10元、假日15元，且從停車場空間從民族路延伸至垂楊路，動線會重新畫設。