第一銅(2009)受惠鋼價上漲以及半導體、車用等銅片需求強勁，今年前三季EPS 1.08元，超過去年全年的表現。公司目前接單能見度已達明年第一季，對明年需求持續看好，預計出貨保持目前之高檔水準。

第一銅第三季營收8.44億元，季增5.22%、年增52.82%，毛利率則受銅價回檔影響，下滑至8.7%，低於上半年的逾12%水準，但受惠業外利益1.5億餘元挹注，單季稅後淨利2億元，EPS 0.56元。公司前三季營收23.35億元，年增42.5%，毛利率11.58%，營業利益2.21億元，稅後淨利3.86億元，EPS 1.08元。前10月營收26.26億元，年增43.98%。

第一銅昨(17)日舉行法說會，總經理洪茂陽指出，半導體、車用等銅片需求持續熱絡，公司產能持續滿載，目前接單能見度已達明年首季，因應客戶銅片需求轉強，目前持續拉升鍍錫銅片、高性能銅片等產品供應量。公司樂觀看待明年整體接單、出貨續撐高檔，每月生產、出貨維持約1200噸。

目前LME銅價保持在每噸9000美元高檔，第一銅公司報價大致穩定，有利整體第四季本業營收、獲利表現相比第三季仍穩健。

第一銅8月時完成軋延機升級，主要用於半導體領域的薄板銅片供應量增加，客戶也增加下單力道。

此外，公司車用銅片營收佔比近5成，隨著車市逐漸回溫，加上電動車、充電樁逐漸普及，均將帶動銅片需求，公司正陸續拉升鍍錫銅片產能，預計先從每月250噸拉升至280~300噸。

針對銅價走勢，麥格里預測，未來兩年國際間主要礦區供應量逐漸自疫後回穩，將使銅價略跌至每噸8000~9000美元，但隨著電動車、充電樁量高速成長，銅供需將再度趨緊，屆時價格就可望再恢復漲勢。