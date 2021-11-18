佳世達董事長暨執行長陳其宏，積極透過「大艦隊」策略性投資併購理念落實有成，期盼進一步擴大併購為產業界轉型升級、邁向國際舞台的重要工具，在台灣併購與私募股權協會任期改選中，接下理事長職務，2022年起帶領業界前行。

台灣併購與私募股權協會會員包括產業、金控、銀行、券商、投行、私募股權/創投基金、證交所、櫃買中心，以及律師、會計師、鑑價等專業機構，構建併購與金流融合的生態系。該會18日表示，此次新任理監事成員包含佳世達董事長陳其宏、友嘉集團朱志洋總裁、福邦證券董事長黃顯華、勤業眾信總裁柯志賢、普華財顧董事長劉博文、精英電腦副董暨總經理王金來、卓毅資本執行長王勇祥、國泰金控投資長程淑芬等27位理事。

9位監事則包含大聯大董事長黃偉祥、安永所長傅文芳、華淵鑑價總經理陳淑琴等，未來結合理監事成員在產業、財法會等各領域的專業背景，帶領該會在推廣併購與私募股權基金，促進台灣產業轉型升級及接軌國際資本市場。

陳其宏在當選後表示，併購與私募股權投資策略是企業擴大規模與邁向國際舞台的重要工具，在他接任後，除了將繼續推動併購與私募股權投資在台扎根，也希望透過成功的併購及私募股權投資經驗傳承，諸如世達經驗的複製，協助台灣廣大的中小企業順利轉型升級，建立投入國際市場的競爭力。

台灣併購與私募股權協會表示，已連任兩屆的現任理事長、大同公司董事長盧明光預計在今年年底交棒，改任該會「榮譽理事長」。過去4年來，該會在盧明光的帶領下，積極推廣企業跨國併購及私募股權投資等協助產業轉型升級的重要營運策略觀念，並多次公開呼籲國內企業應重視併購專業人才培育，以降低企業執行併購的風險。

在盧明光擔任理事長的任期內，國發會推出「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，建立了併購及私募股權投資的友善環境，該協會即多次邀請該會參與要點內容討論及意見提供，提出政策及法規鬆綁建言。