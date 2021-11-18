新光三越台北站前店周年慶今（18日）起跑，早上9時就有人排隊買資生堂百優乳霜、雅詩蘭黛小棕瓶等特惠組；雅詩蘭黛昨晚獨家加碼消費滿4900元送價值7000元的12件組，限定50名，開門前就秒殺；被胎1個小時賣出200組。11時開門前館外匯集近千人，較去年多2至3成，首日業績目標可望超越去年4.6億元。

新光三越台北站前店周年慶首日消費者人手一份DM；還有主顧詢問工作人員為採購備戰。（郭家崴攝）

根據販促部協理彭緒箴分析，新光三越周年慶10月7日開打至今，全台表現符合期待，業績較去年正成長，且愈往南疫情愈穩定、愈晚開打買氣愈高，台南新天地和高雄左營店表現都很好，台北站前店是北部周年慶最終站，也看好也會很給力。

綜觀今年周年慶趨勢，隨著防疫指引逐漸放寬，愈晚開打買氣愈好，還有新品陸續推出，加上抗通膨讓不少人轉向投資房市，以及年底婚嫁潮、尾牙提早開辦等因素，家用、家電、婚戒、喜餅、餐廳等表現都好。其中，家用、家飾、寢具都好，至少成長5％；精/名品因無法出國，台中中港店、信義新天地、台南新天地都亮眼。

新光三越台北站前店周年慶首日消費者人手一份DM；還有主顧詢問工作人員為採購備戰。（郭家崴攝）

台南新天地因不少人結婚、補辦婚宴，50分以上婚戒11日至今賣超過百顆；台南新天地、高雄左營店因公司行號分流辦尾牙，中、小型餐廳訂位狀況好，整體而言2店至今業績成長5％。北部受疫情影響較大，10月捷運人流僅回復7成，北部分店來客稍有壓力，但因振興五倍券助攻，周年慶客單提高近2成，信義新天地對比去年一樣成長。目前全台餐廳午間、晚餐、周末幾乎滿座，大致恢復疫情前狀態，因無法出國，耶誕節相對看好，會帶動一波商機。

至於台北站前店，從預購會也歸納出婚嫁、保暖、尾牙商機，男裝、女雜、休閒機能外套、餐飲都2位數成長，西裝因婚嫁潮熱賣。今開打首日限定持skm pay購買今年話題夯品三星Galaxy折疊手機+平板套組、LAMER精典乳霜組、OSIM V手天王，送市價1萬4900元的dyson V7 Fluffy+無線吸塵器，各限量10組，30分鐘都被搶光。

新光三越台北站前店1樓化妝品區的顧客都是相準了就下手。（郭家崴攝）

3款獨家的貴賓卡友禮都在1小時內也兌換完畢，包括滿3萬5000元送松木5L晶宴電火鍋，限量150台；滿50萬元送dyson V12 Detect Slim Total Clean Extra無線吸塵器，限量5台；銀卡限定滿35萬元送Nintendo Switch電力加強版紅藍主機+健身環大冒險，限量5台。

此外，台北站前店還祭出全館累滿5000送500，化妝品單筆滿2000送200，大家電區/法雅客/[i]Store單筆滿萬送500，首7日會員獨享加碼滿萬送千以外，持振興五倍券價值翻倍，5000元變7000元，貴賓卡友持紙本五倍券單筆滿1000元，抽萬元五星級嘉義新悅花園酒店住宿券。

新光三越台北站前店1樓化妝品區的顧客都是相準了就下手。（郭家崴攝）

每年必排皇室羽毛工房、金安德森等冬被等全面1.5折起，禦寒大衣千元有找，周慶必搶經典大學T買1送1；看準小資成家市場，電冰箱、洗衣機合購現省萬元再加贈，還有秒殺明星化妝品特惠組買正送正再+1，最低下殺44折。

每周四至日上新光三越APP參加「年終超級會員慶」，首7日扣10點狂灑1000元購物金，再送中興米、龜甲萬醬油、雅頓維他命膠囊等價值200元以上超值好禮。