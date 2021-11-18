港星熊黛林（Lynn）是模特兒出身，天生麗質的她，在2018年生下雙胞胎女兒後，她就火速恢復纖細的名模身材，絕佳身材曲線相當不科學，而熊黛林今（18日）則難得大解放，她辣穿細肩帶運動小背心，大方露出白嫩美胸和蠻腰，S身材曲線相當養眼。

照片中，熊黛林頂著素顏、頭綁高馬尾入鏡，她身穿白色短版的細肩帶運動小背心，胸口蕾絲的V領設計，讓熊黛林的美胸、白嫩肌膚和蠻腰全都露，熊黛林又瘦又美，舉手投足俏麗又兼具健康美，完全看不出是41歲的熟女，網友也大讚：「這是真素顏美女」、「姐姐太美了 身材保持得很好」、「姊姊的顏值和身材太讓人羨慕」、「狀態太好了」、「真好看」。

熊黛林辣穿細肩帶運動小背心，纖細身材相當不科學。（圖／取材自熊黛林微博）

模特兒出身的熊黛林天生麗質，41歲仍有俏麗顏值和前凸後翹的魔鬼身材，熊黛林在7月以醫美代言人身分出席活動時，更不吝嗇秀窈窕身材曲線，極佳狀態讓相當不科學，熊黛林還尺度大開、自爆夫妻閨房秘密，透露老公看到她復工後，態度都變得熱情很多，熊黛林婚姻、事業兩得意羨煞全場。

幸福人妻熊黛林在2016年嫁給百億富豪郭可頌，婚後生下一對雙胞胎女兒，幸福組成一家四口，熊黛林和郭可頌婚後過得幸福，小倆口日前還開心迎接結婚5周年，熊黛林分享她霸氣勾郭可頌的肩膀照，夫妻同框照閃瞎一票網友。