新竹市長林智堅首場簽書會選在「鷹王肉圓」舉辦。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，20日起將舉辦首發3場簽書會，周六下午1時至4時陸續在「鷹王肉圓」、「長興釣蝦場」與「直達咖啡」登場，活動採網路報名，現場有簽書、合照，並有機會向市長提出問題。

市府指出，市政專書《新竹市跳級生》發行以來大獲好評，先後舉辦新書發表會與新竹市都市環境景觀發展論壇，積極推廣新竹經驗，本周六起的巡迴簽書會，將近距離與民眾接觸交流，分享治理城市的歷程故事，讓「新竹模式」成為1種參考，進而產生影響，不只新竹好，也希望台灣都好。

參加簽書會除可現場獲得林智堅簽名與合照，也有機會問市長1個特別的問題，另，現場也有賣書，歡迎有興趣的民眾先來聽分享，再決定是否把書帶回家。活動採網路報名，報名網址：https：／／hccggovtw.kktix.cc／。

林智堅表示，本周六的簽書會地點是他與市府團隊精心挑選，希望將書裡的故事帶進新竹大街小巷，探索在地故事也宣傳新竹美食。

第1站於周六下午1時在香山「鷹王肉圓」，其坐落於新竹空軍基地旁，是在地經營超過1甲子的美食店家，有蒜蓉加滿的紅糟肉圓，還有隱藏美食香腸，可邊看飛機邊品嘗。

第2站下午2時30分在光復路上的「直達咖啡」，是竹科人的咖啡好朋友，許多愛喝咖啡的朋友都在這邊買豆子、學習咖啡知識，林智堅更獨家公開他最愛的單品衣索比亞耶加日曬豆，一定要自己手沖才對味，希望讓大家在咖啡香中品味新竹經驗。

第3站下午4時在香山「長興釣蝦場」，邀請大家來傳說中「被釣蝦耽誤的臭豆腐店」，吃過的人都讚不絕口，歡迎大家一起來參加簽書會，還能順道體驗新竹第1臭的威力。

市府表示，有別於書店、咖啡店傳統簽書會選擇，這次簽書會特別選擇在地人氣小吃店的原因，是因新竹經驗是市民攜手完成的成果，盼能將這樣的分享帶入民間被更多人知悉推廣，未來也規畫到鄰近縣市辦理，歡迎店家老闆、社團社區的好朋友揪團當主人，到林智堅市長臉書留言https：／／reurl.cc／95qVRv，邀請林智堅到店簽書，也分享市政心法。