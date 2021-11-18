2022卡達世界盃資格賽經過本週的角逐後，已有包括主辦國共13隊出列，南美有巴西和阿根廷提前出線，歐洲區十個小組的第一名都拿到前往卡達的門票，分別是A組塞爾維亞、B組西班牙、C組瑞士、D組法國、E組比利時、F組丹麥、G組荷蘭、H組克羅埃西亞、I組英格蘭和J組德國。

歐洲區還剩3個名額，由十個小組的第2名，外加兩支2021-22歐洲國家聯賽成績較佳的小組首名(未能在世界盃資格賽獲得小組前2名的隊伍)參與附加賽，這12隊將分成種子和非種子各6隊，在台灣時間11月27日00:00在蘇黎世舉行分組抽籤，12隊將分成3組，以4強單敗淘汰制的方式決出最後3個晉級隊伍。每組將有兩支種子隊和兩支非種子隊，種子隊在4強對戰非種子隊。12支參與附加賽的球隊如下：

種子隊：葡萄牙、蘇格蘭、義大利、俄羅斯、瑞典、威爾斯

非種子隊：土耳其、波蘭、北馬其頓、烏克蘭、奧地利、捷克

（俄羅斯與烏克蘭因為政治因素，不會分在同一組）

本週英超回歸，即有兩場精彩好戲，上季在聯賽排名高居第5的「狐狸」萊切斯特城，將在頭場(11/20 20:30)迎戰獨佔榜首的「藍軍」切爾西；目前分別排名第4和第5的「紅軍」利物浦與「槍手」兵工廠，則在週日凌晨上演傳統的豪門大戰。

切爾西上一輪在主場被班來1：1逼和，中止4連勝，但由於利物浦作客遭西漢姆聯打破不敗之身，藍軍甩開紅軍糾纏，以3分領先曼城和西漢姆聯繼續獨居榜首；萊切斯特城則又一次受到歐洲賽事牽連，不僅在歐洲聯賽小組賽表現平平，英超聯賽也僅以4勝3和4敗排名12，最近兩輪先敗給兵工廠，再被本季低迷的里茲聯踢平。

以兩隊近況來看，切爾西明顯優於對手，而且經過國際賽期的休養，幾名傷兵像盧卡庫(Romelu Lukaku)、科瓦西奇(Mateo Kovacic)、維爾納(Timo Werner)和阿隆索(Marcos Alonso)都有機會復出，作客仍有望小勝對手，推薦(切爾西-1)和局。

兵工廠聯賽8連不敗，是英超3支近況最好的球隊之一，不過這8輪聯賽的對手僅有熱刺、水晶宮和布萊頓是在積分榜前半部，而槍手也僅能在主場擊敗北倫敦死敵熱刺，對水晶宮和布萊頓都只收獲和局。利物浦前10輪是唯一保持不敗的球隊，排名一直緊咬切爾西位居第二，但上一輪碰上本季大躍進的西漢姆聯，遭遇本季首敗，排名瞬間掉到第4，加上前一輪主場被布萊頓逼平，已經2連不勝。

利物浦的中後場目前遇到較大的傷病問題，米爾納(James Milner)、凱塔(Naby Keita)、亨德森(Jordan Henderson)、瓊斯(Curtis Jones)和戈麥斯(Joe Gomez)都有大小程度不同的傷勢，佛米諾(Roberto Firmino)是肯定缺陣，從國際賽回來的馬內(Sadio Mane)和羅伯森(Andrew Robertson)則要再觀察。兵工廠方面，扎卡(Granit Xhaka)和科拉希納奇(Sead Kolasinac)是兩名主要傷兵，中場大將帕蒂(Thomas Partey)可望在這場重要的比賽中回歸，2名英格蘭國腳羅維(Emile Smith Rowe)和薩卡(Bukayo Saka)在國際賽都有不錯的表現，對個人的信心會有不少提升。

表面上看來兵工廠似乎不落下風，但近5個賽季槍手作客安菲爾德都落敗，而且輸球都在2球以上，面對利物浦的高位逼搶壓迫性踢法，槍手始終無解。或許紅軍中後場的傷病困擾會讓槍手找到進球破口，但防守上無法應對紅軍的逼搶斷球後的快速反攻，比進球可能會是唯一對策。推薦兩隊是否都進球(是)、主勝、2.5球大。