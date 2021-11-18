台中市警察局自11日起實施「除暴安民專案」掃黑，為期7天出動4085警力，共逮捕340人，台中市警察局副局長鄧學鑫指出，針對特種營業場所、槍支、毒品、幫派組織等列為勤務重點；請市民相信警方除暴的決心，並呼籲非法份子不要低估警方除暴的能力。

台中市警察局表示，查獲治平案件4件33人、改造槍枝4枝、子彈84顆、「緝豺案件」1件1人、查獲通緝犯86名、毒品案39件46人、詐欺及電信詐欺機房案16案21人、酒駕涉及公共危險98件98人、賭博及賭博機房4件12人、其他刑案9件10人、失聯移工6人。

檢肅槍械及掃黑部分，刑警大隊偵三隊及第一分局於11月16日分別在南投縣及本市西區各查獲林姓及李姓犯嫌非法持有改造槍枝1枝；刑警大隊偵一隊查獲靈骨塔詐欺、組織犯罪等案，檢肅首惡及成員計21人。

掃蕩方面，刑警大隊偵三隊偵破林姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品約4公斤、分裝工具一批、販毒所得新臺幣21萬2200元、振興五倍券面額74300元。偵五隊偵破葉姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品100餘克、分裝工具一批及相關證物。

此外，查緝賭博方面，今年1至10月共查獲網路賭博43件、水房4件，查獲賭資1500餘萬，累計帳冊等不法金流70餘億元。

警方表示，「除暴安民」，就是動員全體警察力量，運用雷霆手段，掃除城市治安之亂源，讓民眾安心，除針對重點置於轄內KTV、酒（夜）店、PUB、卡拉 OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安之場所實施密集性擴大臨（路）檢勤務。

警方另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。除此之外，並整合警力針對非法槍械、網路賭博、地下錢莊、詐欺集團（水房）有效打擊，遏制不肖之徒氣焰，減少暴力案件發生。

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