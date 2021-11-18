伊甸長年來推動無障礙生活與友善環境議題，希望能從體驗開始，讓社會意識逐漸改變，因此連續八年舉辦「無障礙生活節」。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

入冬後降雨機率增加，天雨路滑，視線又不佳的情況下，對身障朋友來說，出個門危機重重，伊甸基金會特別整理身障朋友雨天外出經常遇到的前三大障礙，分別是「通道狹窄」、「違停亂象多」，以及「高低落差大」，籲社會大眾一起打造友善無礙的環境，給身障者一條安心外出與回家的路。

輪椅族代表涂麗茹笑說，每年冬天來臨，就是行動大考驗，台灣仍有許多騎樓通道狹窄，又時常停滿機車、腳踏車，遇到下雨天，很難撐傘的輪椅族只能選擇開上馬路，壅塞的道路加上昏暗的天色，非常危險；又若是搭公車，則常因民眾占用公車道，讓公車難以靠近人行道，使得渡板架設不完全，上下公車可能會跌落，這也讓許多身障朋友因此打消出門的念頭。

據國家人權委員會發布的CRPD 第2次國家報告獨立評估意見報告指出，台灣各城市裡，人行道無障礙的普及率最高有7成、最低卻只有2成，而無障礙公車班次的比例最高是75％、最低則只有17％，無障礙環境的城鄉差距大，設施與服務仍不足，加上冬季天雨路滑，大大增加身心障礙朋友外出的風險。

伊甸基金會表示，伊甸長年來推動無障礙生活與友善環境議題，希望能從體驗開始，讓社會意識逐漸改變，因此連續八年舉辦「無障礙生活節」，今年以「感官生活圈」為主題，打造線上體驗網站，透過有趣的互動遊戲，讓民眾從生活環境中，感受身障朋友面對視覺、聽覺與肢體障礙時，所感受到的不便與挑戰。