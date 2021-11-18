今年夏季因越南政府新冠防疫措施升級而停辦的《英雄聯盟》越南冠軍系列賽（Vietnam Championship Series，簡稱VCS），賽事於本週二重啟，與過往賽季相同，分為例行賽與季後賽，例行賽為期1個月，安排於11/16（二）～12/17（五）的週二至週日晚間，每天進行2場BO3（3局2勝制）的比賽。另外，由於比賽改在冬季進行，因此命名為VCS冬季賽。週六（11/20）兩場VCS精彩賽事，介紹給喜愛運彩及LOL的朋友們：

11/20（六）17:00 地獄犬電競 @ 秘密戰隊

推薦：大小「大2.5（局）」勝

地獄犬電競（CES）春季賽戰績9勝5敗（勝率64%）排名聯賽第3，平均每局擊殺數16.4、死亡數15.1，戰損比（K/D ratio，K指擊殺數、D指死亡數）1.09，CES偏好選用後期強勢的英雄角色，將比賽拉長至後期與對手決勝負，這也使得他們平均每局比賽費時近33分鐘，在聯盟8支隊伍中費時最長。至於CES的對手－秘密戰隊（TS），春季賽戰績8勝6敗（勝率57%）排名第4，平均每局擊殺數14.5、死亡數14.0，戰損比1.04，數據方面略低於CES。雖然從例行賽的表現來看，CES略勝一籌，不過兩隊過去曾在春季賽的季軍戰中碰頭，雙方鏖戰5局，最後反而由TS扳回一城，以3：2（季後賽採BO5，即5局3勝制）拿下勝利。本場比賽，過去雙方互有勝負，兩隊算是勢均力敵，有機會打滿3局，推薦大小玩法可買大2.5（局）勝。

11/20（六）20:00 SBTC電競 @ 西貢水牛

推薦：不讓分「西貢水牛」勝

SBTC春季賽戰績7勝7敗（勝率50%）排名聯賽第5，平均每局擊殺數14.0、死亡數15.1，戰損比0.93，表現並不理想；本季SBTC組建新隊的目標明確，送走總教練Violet後，隊伍找來Sergh（前越南閃光戰隊總教練）擔任總教練，並在今年10月份從其他隊伍中找來Artifact（中路）、NPer（上路）、DK（打野）等選手入隊。至於SBTC的對手－西貢水牛（SGB），春季賽戰績10勝4敗（勝率71%）排名第2，平均每局擊殺數17.0、死亡數13.2，戰損比1.29；本季SGB的陣容未有變動，中路Froggy及打野Bean J兩位選手依舊是隊伍的核心組合。本場比賽，SBTC新任總教練嘗試為隊伍帶來新氣象，但一般來說，新陣容需要一段時間磨合才能發揮出真正的實力，相對來說，SGB原本實力就不差，在VCS也有「坐二望一」的實力，因此看好SGB能順利拿下比賽勝利，推薦不讓分玩法可買西貢水牛勝；追求高賠率的朋友也可考慮西貢水牛讓1.5（局）勝。