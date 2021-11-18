大立光（3008）大勢已去，股價一走不回頭！即使有公司祭出庫藏股，企圖護盤，但仍挽回不了投資人的信心，今（18）日股價收盤再跌35元收2060元，被譜瑞-KY（4966）以2125元大漲90元作收超車，高價股排名再寫重新洗牌創新紀錄。大立光今年內，一口氣從股王退居至高價股老五。

大立光今年2月間，盤中股價最高曾來到3590元，即使股價從歷史高點6075元跌了超過四成，但仍居股王寶座，而當時矽力-KY股價才剛爬升至3千元大關，然而大立光股價就在此時與矽力-KY股價出現死亡交叉，大立光一路破底、矽力-KY則是一路創高。

接下來大立光從股王退居至股后，再來接連高價股三哥及四哥都不守，今天收盤正式宣告退居至五哥。以今天大立光收2060元，與後來追兵的祥碩今天收1845元，兩者距離只差215元，由於祥碩今年9月初曾一度奪下股后，近來外資開始回頭加碼，未來股價能否重叩2千元大關，備受關注。