推薦賽事 : 11/20(六)，17:00養樂多燕子@歐力士猛牛(系列賽首戰)

2021年日本職棒總冠軍賽將於本週六(11/20)正式開打，今年由中央聯盟的養樂多燕子與太平洋聯盟的歐力士猛牛共同角逐日本一殊榮。養樂多與歐力士上個賽季都還是聯盟墊底的球隊，本季養樂多靠著兇猛的攻擊火力攻城掠地，力退巨人與阪神兩支傳統強權拿下央聯冠軍，而歐力士則以出色的投手戰力打破洋聯長年由軟銀獨霸的局面，兩支鹹魚翻身的球隊在日本大賽一較高下也格外具有話題性。歐力士在系列賽首戰將派出山本由伸先發，今年囊括洋聯5項大獎的山本將力抗燕子軍的豪華打線，預期將會是場扣人心弦的矛盾大戰。

強勢的火力是養樂多本季能振翅高飛的最大本錢，明星二壘手山田哲人擺脫上季低潮，本季找回強打本色，繳出長打率0.515、34發全壘打的亮麗成績單。而年僅21歲的村上宗隆是養樂多打線的靈魂人物，前兩個賽季平均有32轟的村上持續進化，本季以39支全壘打與巨人岡本和真並列為央聯全壘打王。此外，養樂多的洋砲群桑塔納(Domingo Santana)與歐蘇納(Jose Osuna)有穩定的長打供輸，前段棒次塩見泰隆與老將青木宣親也都具有不錯的破壞力，養樂多的打線威脅性在央聯首屈一指，團隊攻擊指數0.730也位居央聯榜首。

歐力士本季進攻表現中規中矩，球隊攻勢主要集中在吉田正尚與杉本裕太郎身上。吉田正尚今年雖然因傷缺陣了超過30場，但還是貢獻了345的打擊三圍(打擊率0.339、上壘率0.429、長打率0.563)，是歐力士陣中最穩定的打者。而杉本裕太郎本季受到教練中嶋聰重用後破繭而出，杉本生涯前5年合計只打出5支全壘打，今年一舉轟出32發奪下洋聯全壘打王，杉本的異軍突起著實改善了歐力士過去進攻端只靠吉田正尚獨撐的窘境。

歐力士此戰的先發投手山本由伸，本季的防禦率、勝場數、勝率、三振數及完封場次都遙遙領先洋聯其他投手，以五冠王姿態帶領歐力士挺進日本大賽。山本近兩個月自責分率是鬼神般的0.90與0.84，近5場先發有4場投滿8局，是日本職棒現階段最具宰制力的投手。養樂多則預計由二年級生奧川恭伸主投，奧川本季先發18場繳出12場優質先發，整體成績是養樂多投手群中較為出色的，但奧川的隱憂是本季直球被打擊率高達0.315，因此被迫使用更多變化球與打者周旋，用球數過多導致場均先發局數僅有5.8局，以先發投手來說並不及格。

山本由伸本季在交流賽與養樂多交手過一場，主投7局僅失2分，被擊出的5支安打都是短程安打，養樂多兩名主砲山田哲人與村上宗隆更是5個打數都無功而返，因此筆者認為穩定的山本由伸能再次壓制燕子軍的打線，帶領球隊搶下日本大賽首勝。而山本今年先發出賽時，讓分玩法過盤率僅有48%，因此建議保守投注「不讓分玩法-主勝」。