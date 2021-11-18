員林公所在超人氣的藤山步道打造藤山市集，吸引不少周休假日前來運動休憩的民眾青睞，也為小農提升收益。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林公所在超人氣的藤山步道打造藤山市集，吸引不少周休假日前來運動休憩的民眾青睞，也為小農提升收益。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

宣傳記者會上，珍悅坊太鼓隊帶來氣勢磅礡的演出。（謝瓊雲攝）

員林市公所近日邀請在地小農擺攤，打造藤山市集，行銷在地農特產品；員林市長游振雄說，為了打響藤山市集名號，擴大宣傳，特別結合第二年辦理的「走出健康‧引以為農」農業產業文化活動，21日將有一系列熱鬧活動盛大登場，歡慶藤山市集正式開幕。

員林藤山步道是近年超人氣健身休閒步道，也是每年賞油桐花的祕境，每到周末例假、國定假日就人潮滿滿，是中部著名的好去處，步道寬敞、坡度緩和，林蔭蔽天相當涼爽，沿途擁有許多豐富的自然景觀，佇立於高點，可將員林市的景象盡收眼底。

18日的宣傳活動在公所對面員林公園登場，由氣勢磅礡的珍悅坊太鼓隊帶來精采演出，在員林市長游振雄、農業處處長邱奕志和各級民代等眾人，共同以蔬果氣球剪綵方式，為系列活動拉開序幕。

游振雄表示，「走出健康 引以為農」活動，今年邁入第2年，21日將在藤山園停車場熱鬧登場，現場有「蔬果秤重」活動、農產知識大哉問等趣味遊戲，讓民眾親子更深入認識在地疏果農特產，且有機會將現場展售的新鮮農產，免費帶回家，另外也特別準備目前最流行、營養百分百的木鱉果炒米粉1000份，將免費發給民眾嘗鮮。

他說，員林生產的紅龍果、蜂蜜，常是各項評鑑賽事獲獎常勝軍，如今再打造藤山市集，讓農民與消費者間有直接銷售管道，未來還將不定期舉辦食農議題講座與主題式行銷活動，拓展一般民眾對於農業、食物、土地及環境議題的認識與討論，搭建起「從產地到餐桌」的友善橋樑。

游振雄說，近年公所積極串聯員南路員林運動公園直到藤山步道，改善沿線的休憩動線、停車設施與夜間照明等。他特別感謝參山國家風管處、彰縣府，及立委陳素月等爭取，5月藤山木棧道完工啟用後，再斥資500多萬元的興建友善廁所，9月也已開放使用。。

員林市公所表示，當天除現有的20攤藤山市集，另招募10攤進駐，展售特色農產品，還有小丑魔術秀等精彩熱鬧演出，報名參加步道健走者，只要與「員獅亭」合照上傳至「藤山市集」粉專就有機會兌換限量的30元市集抵用券，活動詳情均可上臉書粉專查詢。