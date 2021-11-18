遠東航空2007年間爆發財務危機，當時的高層樓文豪等人被控美化財報等罪，全案目前在法院審理中。身陷掏空官司的現任董事長張綱維，另告樓的黃姓祕書及朱姓員工違反《證券交易法》，但台北地檢署認為，2人只是依主管指示工作，並不知情，18日處分不起訴。

2005年間，遠航時任董事長崔湧、總經理陳尚羣因經營不善，決定透過假交易，以及與吳哥航空簽下多條假航線合約等方式，美化財務報表，後因吳哥航空財務困難倒閉，牽連遠航拿不到應收帳款，資金無法周轉，全案才曝光。

檢方調查認定，遠航因此事受有23億元損失，依違反證券交易法起訴崔湧、陳尚羣、樓文豪等人。崔、陳先後棄保潛逃，崔在逃亡美國後自殺身亡，陳仍被通緝中；樓則在今年7月，被高等法院更二審判刑2年6月，全案仍可上訴。

張綱維後來接手重整遠航，自己也陷入掏空遠航35億元的官司，去年遭到起訴。張綱維認為，樓文豪的黃姓祕書及朱姓員工也涉及當年的財報不實弊案，對2人提告，但北檢調查後，認定2人只是聽命行事，依罪嫌不足處分不起訴。