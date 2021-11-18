新冠肺炎疫情延燒，去年口罩及體溫槍等防疫物資一度大缺貨，張女未經主管機關准許輸入醫療器材，向大陸購物平台訂購230支額溫槍，運送到香港地區的倉庫，再以不知情的祖父名義委託運通公司報關進口，關務署台北關在109年8月19日及8月25日分別查獲耳溫槍100支及130支。台中地檢署依違反藥事法將她起訴。

起訴書指出，張女未向行政院衛生福利部食品藥物管理署核准，領到醫療器材許可證，在2020年8月前在網路向大陸購物平台，以每支價格人民幣35元價格購買額溫槍230支，並運送到香港地區的某處倉庫。

張女為規避法律，利用不知情的祖父名義，以進口褲子及衣服等品項在去年8月間委託運通公司在8月19日及8月25日報關進口。台北關分別在8月19日及8月25日分2批查獲額溫槍100支及130支。

案經台中市衛生局函送警方偵辦。張女到案坦承遭查扣的額溫槍是向大陸網站購買，要進口台灣，但辯稱，她當時成立1家公司要販售醫療器材，同時向大陸購買，但大陸賣家沒有告知就直接出貨。

張女的祖父證稱，孫女說要借她的身分證幫他買衣服，對其他並不知情。