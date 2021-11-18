國民黨立委葉毓蘭（左）與「阿忠」。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

國民黨立委葉毓蘭化身「忠央心情指揮中心」的「葉教授」，呼籲民眾做好防疫，尤其擔任把關者、指揮官的人，更要以身作則做好全民典範。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

葉毓蘭影片

衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒、唱歌的影片，日前在網路瘋傳，引發各界熱議。國民黨立委葉毓蘭特別拍攝影片，在裡面穿旗袍、化濃妝扮成飯局妹，與「阿忠」大跳《愛情恰恰》，對陳的言行舉止極盡嘲諷；最後葉更化身「忠央心情指揮中心」的「葉教授」，呼籲全民必須做好防疫，特別是擔任把關者、指揮官的人，更應以身作則，才能為人民做最好的典範。

葉毓蘭今日（18）在臉書發表一段長約4分鐘的影片，首先有人扮演記者，帶觀眾獨家直擊阿忠最新無罩飲酒作樂現場，並稱爆料者是一位長髮女士，影片還仿造新聞背景框，右邊跑馬不斷跑著「很恐怖不要問」字樣，下方則寫著「台北天氣多雲閃電下雨多 外出請小心雷擊」，嘲諷意味濃厚。

葉毓蘭在影片中穿旗袍、化濃妝扮成飯局妹，影片一開始就對著阿忠擠眉弄眼嬌喊：「唉喲！阿忠很久沒看到了！我好喜歡你唱的歌喔，趁四下沒人，我跟你合唱一曲。」至於要唱什麼歌，葉則指定要唱《Beautiful Sunday》。阿忠反問：「你確定要唱美國歌曲吼？」葉回應：「當然啊！美國是我們的爸爸呢！」阿忠回應：「世界也不只美國一個國家的啦！在台灣吼，我們還是唱台語歌比較好吼！」於是葉、阿忠兩人再加上突然進場的2位飯局妹，就開始又唱又跳《愛情恰恰》。

影片最後，葉毓蘭再扮忠央心情指揮中心的葉教授，呼籲雖然最近疫情稍有暫緩，但大家仍千萬不能鬆懈所有防疫措施，包括隨時戴好口罩、保持社交距離，尤其要特別注意室內千萬不要抽菸，「特別是擔任把關者、指揮官的人，更應該要以身作則，為人民做好最好的典範」。

此影片發出後引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「這一定要按讚的啦！」「超有梗，讚啦！」「感覺會爆，先卡位」、「水啦！我喜歡」、「我快笑死了」、「葉教授這個有梗、有創意、超讚的、繼續努力加油……支持葉委員生動歡樂的秀場、感謝委員分享！」「難得國民黨也那麼有創意，要繼續加油」。

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