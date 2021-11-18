廟方近日開始布置平安鹽祭的場地。（張毓翎攝）

今年南鯤鯓代天府準備了5萬個限量鹽福袋，以「萬善爺賜財利」為主題圖案，底圖搭配土色色系、金錢壁圖案，討喜又吉祥。（張毓翎攝）

台南一年一度重要觀光活動「鯤鯓王平安鹽祭」將於11月21日登場，今年南鯤鯓代天府準備了5萬個限量鹽福袋，以「萬善爺賜財利」為主題圖案，底圖搭配土色色系、金錢壁圖案，討喜又吉祥，只要參加擲筊挑戰賽，就可獲得1個，另外「博最多杯」的人，還能獲獎金8萬8888元。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰表示，今年平安鹽祭21日上午7點半，先從井仔腳瓦盤鹽田請鹽至南鯤鯓，並恭請萬善爺登座藍寶堅尼做前導到廟埕前，祭鹽儀式結束後，現場有6小堆鹽可提供民眾帶回家；而下午3點至3點30分將再回到井仔腳，進行最後的謝鹽儀式。

陳浚鎰說，中午12點至下午4點有一個擲筊活動，凡是報名參加擲筊的民眾，就能獲得1個鹽福袋。第1名可獲得發財金8萬8888元；第2名能得到1萬6888元，象徵「一路發」；第3名是8888元。他感謝台灣守護文創公司贊助活動上所需的108公噸鹽及博杯活動獎金。

南鯤鯓代天府補充，21日平安鹽祭的前1天，從下午5點30分起在廟埕前，將由「王功龍獅團」、國寶級的歌仔戲大師廖瓊枝及廖瓊枝歌仔戲文教基金會帶來酬神大戲，現場還有在108噸的巨大鹽堆，打上絢爛的燈光秀，絕對是視覺與聽覺享受，千萬不能錯過。