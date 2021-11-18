針對澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）日前表示，倘若台海爆發戰爭而美國協防台灣，無法想像澳洲會不支持美國，坎培拉將保護台灣對抗北京；澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）解釋，杜登此語意在避免台海爆發戰爭，澳洲也會採取「一切行動」來避免台海爆發戰事。

《雪梨晨驅報》18日報導，隨著澳洲前總理吉亭（Paul Keating）近日表示，美澳英簽署AUKUS，意在保護美國，台灣「並非澳洲的關鍵利益」，引發澳洲朝野激烈辯論；加上杜登表示，如果美國出兵保衛台灣，很難想像澳洲不會加入，更激化澳洲輿論熱議。

※採取一切行動避免戰爭爆發

對此，潘恩表示，杜登一言並非想要加劇台灣海峽的緊張情勢。她表示，「我先前提到過，衝突不符合任一方的利益。圍繞在台灣的分歧需要透過對話以和平解決，而非威脅、動用武力或脅迫」。

她解釋，「澳洲與美國結盟的重點，在於促進一個安全、繁榮且以國際法為基礎的印太地區，而這是澳洲安全的根基。誠如杜登所云，戰爭帶來毀滅性的後果，我們需要採取一切行動避免衝突的發生」。

先前，杜登也曾表示，不能小看台海爆發戰爭的可能性；澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也警告，戰鼓正敲響中。除官方人士表達憂慮外，澳洲國安專家也擔心，澳洲在台灣議題上的高調言論恐影響北京的「心理戰」戰略，該戰略的目的旨在脅迫台灣，接受兩岸的統一。

※學者：澳洲過度操作戰爭議題

羅伊國際政策研究院的公共意見與外交政策計畫（Public Opinion and Foreign Policy Program）主任卡薩姆（Natasha Kassam）表示，「過度操作」入侵台灣的可能性，恐怕在無意中助長共黨傳達統一是無法避免的資訊。「長期以來，北京一直暗示台灣只能統一與戰爭兩個選項中擇一，也不會容忍片面改變現狀」。

潘恩表示，杜登一言並非想要加劇台灣海峽的緊張情勢。她表示，「我先前提到過，衝突不符合任一方的利益。圍繞在台灣的分歧需要透過對話以和平解決，而非威脅、動用武力或脅迫」。(圖/路透社)

她也強調，在北京設定的計畫中，其正處於極為重要的政治時刻。此時透過犯台以脅迫統一，這樣的想法充滿風險。「就我來看，這樣的做法異常冒險，而習近平比前任領導人更願意冒險」。

她堅稱，北京最終的戰略是結合心理戰與「臘腸戰術」，來削弱台灣民眾的意志，而非入侵；「但誤判或意外的風險已大大增加」。

與其不斷的在戰爭上繞圈圈，澳洲更該思考與台灣簽署自由貿易協定，並協助台灣成為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）的成員。

卡薩姆也批判吉亭的「台灣並非澳洲核心利益」說。她駁斥這會造成「錯誤的印象，認為澳洲可以透過某種方式，置身於美中衝突之外」。

※澳洲棒子很小，聲音卻很大

澳洲國立大學戰略暨國防研究中心教授布拉克斯蘭（John Blaxland）也認為，戰略模糊在過去10多年來，讓澳洲處於有利的地位；坎培拉不該以任何方式公開表態，是否要援台避免大陸入侵。

他強調，老羅斯福說過「輕聲細語，手持巨棒」，這句話值得重溫。「我們只有一根小棍子，卻始終沒輕聲說話。我擔心的是，我們已經投出任意球讓大陸揮棒。因為，我們的言論傳達一種好戰的傾向，這讓習近平可以抓緊並在國內宣傳，以強化對台議題的態勢」。