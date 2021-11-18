因應春節返鄉，中央流行疫情指揮中心預計在12月14日起推動春節專案，開放「14+0」、「10+4」、「7+7」3種入境檢疫方案。近期國際疫情升溫，歐洲亦有國家收緊防疫政策，外界關注台灣的邊境措施是否會調整。對此，指揮官陳時中表示，會密切關注國際的措施與疫苗的相互關係，台灣這一波鬆綁主要是針對返國探親者，對國外的放鬆要在這一波後，也就是春節後才會討論。

針對國際近期的疫情，陳時中表示，上周歐洲疫情升了11%，韓國在開放後第3周也有升高趨勢，另指揮中心也注意到德國這2天疫情升高，每日確診數5萬多人，這些都是警訊。

陳時中表示，我們會密切關注國際的措施和疫苗的相互關係，不過看起來很明顯的是，基本個人防護完全放棄的話，恐怕對阻擋疫情都會有負面情況。對於台灣的邊境措施，他表示，台灣這一波主要是針對返國探親者，對國外的放鬆要在這一波後才會進行討論。

至於近期有國家收緊防疫政策，甚至要求未接種者不出門，對此陳時中說，我們也沒有做過封城、封人這樣的事情，確實我們覺得，如果要進行到那裡，那是個非常不得已的措施。