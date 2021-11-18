蘋果iOS 15再推出軟體更新，此次iOS 15.1.1版本，主要是改善iPhone 12及iPhone 13機型的通話斷線災情，由於此次更新專屬iPhone 12以上的手機，因此非這兩種型號的iPhone手機並不會收到更新。

先前iPhone 12與iPhone 13都傳出通話品質不穩定的狀況，讓許多使用者感到相當困擾，因此iOS 15.1.1將用來修正此問題，用戶可以點選設定app，再點選一般欄位裡面的軟體更新，進行下載。

接下來，蘋果iOS 15預計推出修正第三方維修iPhone 13手機後，螢幕會無法使用Face ID問題，或支援微距模式的iPhone手機可手動切換等功能，該版本有機會在11月底前發布。

iPhone 13先前曾傳出通話斷斷續續的慘況，甚至有外媒報導，在同樣地點使用同一家電信公司，但iPhone 12的訊號竟然比iPhone 13 Pro還要好。此外，有網友抱怨，用戶同時帶著iPhone 12與iPhone 13手機，但iPhone 12顯示5G網路時，iPhone 13只顯示4G，質疑iPhone 13的通訊接收效果並不好。

不過也有網友在Mobile論壇上表示，此次iPhone 13系列，最有感的升級就是通話品質變得更清晰立體，且揚聲器的表現也比預期優秀，外放喇叭調大音量時不再破聲，也更有環繞效果。