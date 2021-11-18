周思潔斥資數百萬斜槓YouTuber，推出個人頻道《人生就Lucky》，今（18日）宣布進軍線上課程，將多年心靈課程教學功力搬上至網路，她秉持幫助人的心，將於12月推出《人生地下鐵》線上課程；今記者會提到她的愛犬「周Lucky」去年罹癌往生，周思潔感性追憶：「牠只是身體消失，牠的能量都在。」認為愛犬已成「靈犬」，一直在她的身邊、未曾離去；周思潔提及辛龍失去摯愛劉真的痛，「我完全感同身受，這種傷痛1、2年，甚至幾10年可能都走不出來」。

由於疫情影響令周思潔無法出國教學，透露這2年營收保守粗估短收至少短收2000多萬，她藉由自製影片，帶領大家在身心上找到安適的方法，「我的課程是學校沒有教的，大家的心情我完全可以體會，因為在我的產業，就是在這波疫情裡面，斷崖式的直接歸零。」她以2001年遭馮人生挑戰，花13年挺過負債1億元的過來經驗，教導大家如何在疫情後的高度通貨膨脹年代，「哪怕不吃不喝錢都會變少變薄，你要如何自處，練就一身好功夫，能夠不被社會淘汰」？盼透過《人生地下鐵》線上課程帶領大家一窺堂奧。

周思潔將於12月推出《人生地下鐵》線上付費課程。（萊格悠提供）

周思潔將於12月推出《人生地下鐵》線上付費課程。（萊格悠提供）

周思潔2019年底發行睽違歌壇25年新專輯《傻傻的花》，台北音樂會卻因疫情延後1年、於今年3月在華山Legacy Taipei舉行，沒想到緊接著5月台灣又陷入三級警戒、百業停擺，她原計劃今年12月在台北國際會議中心舉辦的演唱會又取消，聊起接下來音樂規劃，周思潔透露最快明年上半年展開新歌宣傳，「疫情讓進度延後，時間拉長了一點點，但我們不會停擺」；這段時間為了精進技能，她每周固定找大目老師練舞，2個月前練韓國天團的舞曲時，挑戰地板動作不慎傷到膝蓋，目前正進行為時6周的復健。