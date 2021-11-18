連鎖速食龍頭麥當勞宣布，基於整體營運考量，將自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格， 超值全餐中的單點主餐中有15項調漲1至5元，2項不變、1項調降，平均漲幅2.2%。點心飲料類則有14品項調漲3至7元，15項不變、9項調降2至7元，平均調幅4%。

台灣麥當勞並沒有說明調整商品售價原因，不過面臨食材原物料價格上漲造成的通膨壓力、基本工資調整、運費漲價、航運塞港造成供應鏈危機，以及紙張塑料包材、石化清潔劑成本上漲，還以配合防疫需求投入更多經營成本，餐飲業私下多表示「實在已喘不過氣」，因此在台有399家連鎖門市的麥當勞繼王品集團之後宣布11/24日起調漲部份商品，不啻等同掀開了餐飲業的壓力鍋，凸顯產業現今面臨的經營困境。

多家「想漲卻不敢漲」的餐飲業者表示，餐飲業現今面對的是「萬物皆漲」的壓力。單以基本工資為例，自明（2022)年元旦起月薪將從現行的2萬4000元調升至2萬5250元，時薪則從 160 元調至 168 元，調幅將高達5.21%。而自2018年至2022年基本工資調幅已達14.8%、基本時薪調幅達20%，人事成本高升更加重餐飲產業負擔。

另外，受疫情、缺工、供應鏈危機衝擊影響，全球食材與原物料價格亦持續飆升，國際食品價格15個月飆漲40%。作為牲畜飼料的「黃小玉」因全球氣候異常收成不佳，供需失衡導致肉品市場價格創新高，其中牛肉價格漲幅最為劇烈，美國牛肉指數更上漲17.6%。另國產豬肉價格亦居高不下，根據9月最新公布的17項 重要民生物資CPI顯示，豬肉漲幅達7.75％、創下六年半新高。

商品必須仰賴進口食材才能製作的餐飲業者叫苦指出，貨運航空塞港難題仍持續，缺櫃、缺船情形不斷上演，貨櫃運價指數也漲出天價，許多有時效性的貨運需求開始轉往空運，導致空運運價也接連喊漲。據了解，麥當勞今年以來就碰到類以問題，為維持商品品質以空運運送食材，使成本持續墊高。

台灣麥當勞預計自11月24日起調整的產品價格與菜單中，超值全餐主餐單點價格調降1項、2項維持不變，其餘15項調升，配餐價格不變，超值全餐平均調幅2.2%。其中「嫩煎雞腿堡」調降2元，「薑燒豬肉長堡」與「煙燻雞肉長堡」價格維持不變。其餘主餐單點價格調升1至5元。

點心飲料類中共計9項調降、14項調升，其餘15項維持不變，平均調幅4%。其中McCafe四款大杯飲品，包括「阿薩姆鮮奶茶」、「香草那堤」、「摩卡」、「焦糖瑪奇朵」調降5元。巧克力與冰沙系列中「蜂蜜檸檬冰沙」、「芒果檸檬冰沙」與「野莓檸檬冰沙」均調降2元。「經典美式咖啡 (原特選黑咖啡)」調降7元，價格自55元調降至48元，降幅13%。

麥當勞指出，整體考量消費者喜好及市場反應，11月24日起停止提供小杯「套餐咖啡」，消費者點選套餐時，僅需加價10元即可升級為中杯「經典美式咖啡」。

麥當勞的「蘋果派」、「薯條」、「四季沙拉」、「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」與「吉事漢堡」等6項點心，單點價格調升3至4元。「玉米湯」小杯調升7元、大杯調升3元。而汽水、紅茶、綠茶、奶茶、鮮乳、蜂蜜紅茶6項飲料，單點價格調升3至5元。

因應「麥脆雞腿」單個 (乙塊) 及中杯飲料（汽水、紅茶、綠茶）價格調升5元，部份含「麥脆雞腿」與中杯飲料（汽水、紅茶、綠茶）品項之「分享盒」與「歡樂送」部分餐點售價將同步調整。另外，「12塊麥脆雞腿分享盒」與「黃金派對分享盒」將自11月24日起停止銷售，同時根據顧客喜好，推出「30塊麥克雞塊分享盒 」及「雞塊雞腿分享盒」，提供消費者更多元的餐點選擇。

台灣麥當勞強調，台灣麥當勞致力提供消費者安心美味的超值餐點與優質便利的服務，除了深受消費者喜愛的銅板輕鬆點「1+1=50元」持續供應外，「甜心卡」買A送B優惠亦全年不間斷，歡迎消費者多多利用。