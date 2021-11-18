中央流行疫情指揮中心18日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/ ，以下簡稱預約平臺）第14期增加開放「9月25日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上[即2003年12月31日(含)前出生]且完成混打意願登記民眾，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」，並於11月19日上午10時至下午4時開放預約；預定於11月20日至11月21日施打。

指揮中心說明，上述符合預約資格者於11月19日上午10時開放預約起，即可上平臺預約，提醒簡訊將陸續發送。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平臺或合約醫療院所方式提供民眾接種。

指揮中心強調，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種，另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。

指揮中心另提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。