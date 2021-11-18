精神科醫師潘建志今天表示，台灣出現首例打完兩劑高端，又混打AZ+莫德納的案例，成為新四劑高端戰士。中央流行疫情指揮中心今天回應，指出當時因國內疫情嚴重，加上高端尚未解盲，因此才會有醫護人員進行加打。

潘建志今天在臉書上表示，有一名台北市的醫護人員，在今年二月時參加高端臨床試驗施打第一劑疫苗，三月底打完第二劑高端，由於當時健保卡上未出現疫苗註記，因此六月初在北市要求下強制接種其他廠牌的新冠疫苗，最後分別在六月初與九月初接種AZ、莫德納。

潘建志更指出，該名醫護人員三月打完第二劑高端後，六月接受抗體檢查，但兩次結果都為陰性，弔詭的是，在打完AZ與莫德納後，抗體又突然出現。

衛福部長陳時中今天回應，依照該個案的接種時間點，應是當時國內疫情較為嚴重，加上高端尚未解盲才會做出的因應作為，不過這裡面沒有看到較特別的副作用。

針對打完兩劑高端測不到抗體一事，指揮中心發言人莊人祥表示，高端曾在國際期刊上發表，有九百零三人進行抗體實測，在打完兩劑疫苗過57天後進行中和抗體檢測，最後只有兩位沒有檢出抗體，陽性率為99.8％。

莊人祥說，需要進一步詢問該個案究竟有無參加在接種兩個月後的高端抗體檢測，否則也有可能是醫院端使用IgG、IgM的快篩方式進行檢查，才會出現測不到抗體的狀況，這兩種情形都有可能。