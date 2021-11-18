花蓮原住民聯合豐年節將於19日起在縣立體育場旁德興大草坪登場，預計吸引萬人同樂，為了讓遊客到站感受歡慶迎賓，台鐵花蓮運務段與斯巴克集團今年配合慶典，將在花蓮車站播放原民族曲，工作人員也將穿上豐年節傳統服飾，引導旅客出站，體驗花蓮原民的熱情。

花蓮車站月台以「歡慶豐年節、車站迎賓」為主題，播放慶典組曲、安排迎賓人員穿著傳統服飾迎接遊客，遊客可合影留念，體驗花蓮原住民族的熱情。（台鐵花蓮運務段提供／王志偉花蓮傳真）

今年活動將於19日至21日，每天傍晚5時30分起在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行，每天都有不同主題，首日邀請到獲得金曲歌王昊恩＋Puyuma Family Band，接下來兩天還有kasiraw 鹹豬肉樂團、阿布絲、舞思愛等原住民族唱將高歌。今年大會舞曲「一曲愛海洋」除代表一首歌（一曲）外，也展現原住民族朋友常說一起（一曲一曲）的原式幽默。會場周圍還設有100個攤位展售區。

台鐵花蓮運務段與斯巴克集團，今年配合豐年節展現花蓮原民之美，以「歡慶豐年節、車站迎賓」為主題，活動期間每日擇固定班次，在列車抵達花蓮車站月台後，由斯巴克集團員工穿著豐年節傳統服飾，致歡迎詞並引導旅客下車出站，車站也會播放原民慶典族曲迎賓。

台鐵表示，19日起以「歡慶豐年節、車站迎賓」為主題，讓旅客可感受花蓮原民熱情及搭乘觀光鐵道的魅力，指定列車包括402車次、412車次、222車次、426車次，以及周六的206車次、周日208車次，旅客下車即可看見穿著族服的工作人員，也歡迎合影留念。

另外，縣府也提醒，為避免入場民眾在防疫門前塞車，呼籲民眾可先至花蓮縣原住民聯合豐年節臉書粉絲團報名，填寫報名資訊，入場時只要秀出QRCode就可快速入場。