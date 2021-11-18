國立台灣史前文化博物館首度攜手圖文作家辛卡米克籌畫考古主題系列特展，館內人員活潑介紹考古工作。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館首度攜手圖文作家辛卡米克籌畫考古主題系列特展，助理研究員葉長庚活潑介紹考古工作。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館首度攜手圖文作家辛卡米克籌畫考古主題系列特展。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館首度攜手圖文作家辛卡米克籌畫考古主題系列特展。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館首度攜手圖文作家辛卡米克籌畫考古主題系列特展，史博館長王長華致詞。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館首度攜手圖文作家辛卡米克籌畫考古主題系列特展，其中「考古．工具．人ft.辛卡米克」及「卑南史前大聚落」兩檔18日在卑南遺址公園搶先開展。貓咪化身為考古隊隊員以及史前卑南文化人，萌翻現場觀眾。眼尖民眾發現3D列印玉器鑲在看板貓耳朵上，可零距離觸摸文物，非常適合全家大小參觀。

館內研究員逐一上台，以活潑介紹考古工作分為測量、發掘、採集、紀錄、繪圖等。觀眾隨著屁貓考古隊穿越時空回到3000年前，體驗史前卑南文化的一日生活。黃姓民眾表示，原本認為考古工作是往土裡挖掘寶藏，藉由參觀展覽才知道分工如此細膩，且每一個作業都很講究。

田野發掘是考古學取得材料的主要手段，由於工作的專業性，大多數人僅能從報導中得知考古研究成果，難以直接接觸現場發掘作業。展覽重現卑南文化的家屋空間與聚落場景，可愛的貓咪穿插出沒在不同場景，更將卑南文化人的飲食習慣、祭祀行為、聚落結構、玉器裝飾等大哉問，設計成Line群組對話的呈現方式，打破刻板看展枯燥印象。

史博館長王長華表示，為了讓民眾輕鬆體驗考古工作，特展將由屁貓考古隊演繹考古田野發掘作業的工作流程，介紹各類工作人員所負責之工作內容與使用工具。展覽包含關於考古、發掘之前、考古發掘、發掘之後等單元，營造置身於發掘現場的氛圍，並設有考古定坑、繪圖紀錄及拍照紀錄等活動體驗區，展覽從即日起到明年，邀請大家一起認識埋藏在台東地底下的文明與文化。

此外，聯名特展也推出文創商品，填寫線上問卷完成FB或IG打卡，贈送貓貓考古隊專屬防水貼紙，若順利完成三檔聯名特展的集章任務，還有機會能夠兌換「史前館ft.辛卡米克限定紀念品」1份，兌換期限至2022年12月31日止。