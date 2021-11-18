Alphabet旗下谷歌（Google）與法新社（AFP）達成5年協議，前者將就新聞內容付費，以遵循最新法國法律，這也將是這家科技巨擘所簽訂的最大筆授權協議之一。

新聞業者因谷歌、臉書等網路整合者而流失廣告收入，科技大廠透過搜尋結果等功能使用新聞報導而未付費，已令新聞媒體多年來感到不滿。

在當地媒體遊說與公眾壓力下，法國與澳洲制定給予媒體業者更大權限的新法。法國執行建立「鄰接權」（neighboring rights）的著作權法，即要求大型科技業者須與想取得授權費用的新聞出版商進行談判。