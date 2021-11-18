上曜集團旗下的信立(4303)將活化位於學甲的一廠與四廠共2.54萬坪的廠房，貿易戰、台商回流，供應鏈調整，台南大面積工業用地非常缺乏，簡直一地難求，而周遭的麻豆工業區、官田工業區及新營工業區成交行情已達1坪約13至15萬元，信立將透過資產活化，提升公司獲利。

信立化學擁有目前國內少數僅存的PVC與PU廠，具有台灣製造價值，是美中貿易的受益者，目前產品線以PU防水透濕膜為主，特色是防風、高透濕性防水、抗菌，另有開發抗UV、耐磨耐刮、環保型產品，產品線主要應用於家具，鞋業，服裝，手套，汽車產業，醫療等領域。

因應全球節能減碳趨勢，信立目前轉型以環保、無溶劑產品研發為主，並規畫部署太陽能光電，以提高公司ESG排名，並有利搶歐美訂單。目前太陽能兩廠區總建置容量最多可達5000KW，每年可發電700萬度，預計明年將投入的第一期總建置面積為6000坪，預估電量為1999.88KW，可創造每年約1300萬元之售電收益，並實踐社會責任。

信立近半年營收較去年有大幅度的成長，前三季順利轉盈，每股稅後盈餘1.23元，法人推估若以每坪十萬重估，信立廠房市價約可達25億，目前帳上成本僅有4.8億，學甲廠潛在處份收益可貢獻三個股本，日前信立董事會決議自11月10日起至明年的1月10日，買回2500張庫藏股，區間價格位於17至28元之間。