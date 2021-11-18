中鋼(2002)自結10月合併稅前獲利86.49億元，比9月略減3%，仍是高檔水準；今年1~10月自結合併稅前獲利達705.82億元，年增3401%，每股合併稅前盈餘約4.47元。

中鋼公司10月營收創下431.99億元新高，月增約3%；但營業利益略減至78.61億元，月減4%；單月自結稅前獲利86.49億元，比9月略減3%，單月每股合併稅前盈餘約0.54元。

中鋼公司表示，10月鋼鐵事業群銷售數量及單價較9月增加，營業收入略增，惟單位成本漲幅略高於單位售價漲幅致營業利益略減，整體合併稅前淨利較上月減少2.86億元。

中鋼10月內銷盤大致為平盤，季盤仍漲1.4%，帶動營收續攀高。前10月營收及獲利也創同期新高。

中鋼今年受惠鋼市熱絡，鋼價上揚，自結1~10月合併稅前淨利705.82億元，比去年同期的虧損21.38億元大幅轉好，每股合併稅前盈餘約4.47元。

中鋼前10月營運攀高，合併營收年增50%，達3820.47億元新高，自結合併營業淨利達659.63億元，比去年同期的本業淨損21.73億元大幅好轉，年增率達3135%；今年1~10月自結合併稅前獲利達705.82億元，相較去年同期的虧損大幅好轉，每股合併稅前盈餘約4.47元。

第四季以來，鋼價尚穩在高檔；中鋼第四季內銷盤價開高盤，10月以及11月內銷盤價大致為平盤。雖12月盤價轉降1.65%，因只有單月盤降價，加上整體銷售續穩，第四季業績可望維持高檔水準。

中鋼第三季營運創新高，單季歸屬於母公司業主淨利達197.57億元，季增25.73%，每股盈餘衝上1.28元，前三季歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，同創新高，EPS達2.88元。

中鋼第三季營收達1255.78億元，季增約8.77%，毛利率上揚至22.8%；第三季獲利亦再創新高。稅前淨利267.31億元，歸屬於母公司業主淨利達197.57億元，季增25.73%；EPS為1.28元。

中鋼2021年前三季營收3388.47億元，創新高，年增41.68%；毛利率20.44%；營業利益581.02億元；稅前淨利619.32億元，淨利501.25億元；歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，EPS達2.88元。