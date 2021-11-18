買房究竟要買幾樓最好？一名網友表示，自己對聲音很敏感，花大錢買房，一定要花得有價值，若買頂樓就不用怕遇到惡鄰居，但光想到住太高就覺得很累，「房子要住一輩子，頂樓真的萬無一失嗎？」

原PO昨（17）日於PTT房屋板指出，目前有意要買新房，過去都是住在低樓層，像是3、4、5樓，就算不搭電梯，走樓梯也不會消耗太多體力，但住低樓層唯一的缺點，就是很容易受到鄰居的影響，他透露自己是很敏感的人，對生活品質要求很高。

原PO說，反觀買頂樓完全不用怕遇到惡鄰居，雖然頂樓是一棟樓中價格最高，通常也都是建商保留戶，而他目前看過、喜歡的建案中，都是相中頂樓，「但光想到住太高就覺得很累」，他認為房子是要住一輩子，不想花錢花得有遺憾，「頂樓真的萬無一失嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民也留言，「頂樓風景好、也有隱私」、「敏感的人就是直接買頂樓啊」、「曾經被不知哪一樓哪一戶吵到搬家，從此只住頂樓」、「現在隔熱磚設計也比以前好很多了，再覺得熱，冷氣開強點，比起被吵，這點電費實在不算什麼」、「頂樓要住過才知道超棒的，不用擔心樓上會吵」。

不過也有許多人推薦次頂樓，「次頂樓才萬無一失」、「其實次頂樓才是最佳正解」、「次頂樓才是首選」、「頂樓的噪音就是加壓馬達、電梯機房，但都要深夜才有感，要買就買次頂樓」、「明明就次頂樓最容易先賣出」、「頂樓自住可以反正就花錢，但轉手賣難，遇過買家一聽到頂樓直接不看」。