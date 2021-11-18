專案小組於葉姓、王姓男子等人住處內，查扣不法所得(贓款) 622餘萬元、進口轎車2輛等贓證物。(民眾提供)

29歲葉姓男子專門販賣被害人個資(俗稱「菜商」)提供跨境詐欺機房後，詐欺機房為躲避警方反向追查電信源頭，向王嫌等人籌組的電信話務平台系統犯罪集團，承租介接國外VOS群發系統撥打被害人電話，牟取不法利益；警方循線逮捕王嫌等7人到案，並取出不法所得622萬餘元及進口轎車，全案依違反加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移請台中地檢察署偵辦。

警方指出，刑事局中部打擊犯罪中心長期分析跨境詐欺機房犯罪模式，鎖定國內販售電信話務平台及被害人個資的犯罪集團進行監控，為系統性打擊詐欺犯罪，遂報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，並與台中市、南投縣政府警察局等單位成立專案小組循線展開追緝。

警方在鎖定菜商、系統商等犯罪集團成員住居所及系統機房處所後，日前見時機成熟，於今年9月30日、10月20日分持台中地方法院搜索票，前往台中市太平區、霧峰區、清水區及沙鹿區等6處攻堅搜索，並持檢察官開立的拘票執行拘提，分別查獲王嫌等7人到案。

專案小組並於葉姓、王姓男子等人住處內，共計查扣不法所得(贓款) 622餘萬元、進口轎車2輛(共計市值480萬)、點鈔機2台、金融存摺22本、金融卡19張、犯罪用手機19支、PC主機1台及筆電6台等贓證物；全案詢後依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

警方強調，為高獲利販賣被害人個資及電信話務平台系統提供跨境詐欺機房，仍屬參與犯罪涉犯共同詐欺，民眾切勿心存僥倖從事不法犯罪活動，以免誤觸法網；刑事警察局將持續系統性打詐，讓機房、水房及車手無所遁形外，抓菜商、斷話務亦為打詐目標，讓詐欺犯罪無計可施。