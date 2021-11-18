下周強冷空氣南下台灣，預估可能達到冷氣團等級，氣象局表示北部低溫將降下探13度，究竟這股強冷空氣是從哪來？氣象局長鄭明典在臉書PO出一張圖解釋，指出冷空氣來自更北的極區範圍，而低壓扮演了關鍵角色，把北方的冷空氣往南送，讓台灣的天氣變化更有感、更冷。

鄭明典指出，下周的冷空氣是從更北的極區來的，受低壓影響把冷空氣往南送到台灣。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今天在臉書PO出一張圖，分析冷空氣是怎麼移動到台灣來，他指出，雖然大氣是3度空間的流體系統，從平面圖只能看出其中一部分，不過追蹤冷空氣還是有點趣味性。

鄭明典指出，該圖中左側箭頭處是冷高壓，也是下周一(22日)台灣大降溫的前導天氣系統，這個冷高壓的源頭在裏海附近發展，冷空氣則來自更北的極區範圍。而右側箭頭附近的低壓則是扮演關鍵角色，它發展之後會使西側的北風增強，把北方的冷空氣往南送，這個機制讓台灣的天氣變化更有感。

氣象局也表示，下周一（22日）有一波較強冷空氣南下台灣，目前預測是東北季風、接近冷氣團的強度，北部低溫將下探13至15度，而最冷時間點落在下周一至下周二，預測北市15度、北部局部地區13度，北部空曠地區下探12度，一直影響到下周三(24日)，且有前期偏濕後期偏乾的情況。