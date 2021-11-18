基隆暖暖消防分隊消防車10月初行經暖暖街平交道時，遇上僅升起6秒的遮斷桿，導致消防車尾被打中，駕駛車輛的消防員遭罰9萬元罰鍰、吊扣駕照。議員今天上午前往會勘，要求台鐵依大法官會議解釋，改善安全間隔時間，不要再讓民眾無辜受罰。

市議員王醒之、鄭文婷今天上午前往暖暖平交道勘查，鄭表示，2019年7月26日大法官作成釋字第780號解釋的同時，要求台鐵針對2列以上列車交會或續行通過平交道情形，設置最低合理安全間隔時間，並督促依解釋意旨盡速檢討改進，但迄今已逾兩年時間，台鐵皆沒有任何改善措施。

鄭文婷指出，因台鐵未改善，導致不得不違規的行為出現，加上一再取締，造成民眾財產侵害，同時也影響每位遭取締民眾開車的權益，類似情況在全台各地平交道天天上演。她提及，這次遭罰的消防員以後出勤不能開消防車、救護車，影響整個消防隊人力調度。

鄭文婷說，事發當天除了消防車遭罰外，更有多台機車的騎士也一併被罰，她呼籲，有類似情況被取締的民眾應勇於循法律途徑提出異議，必要時她也可以協助民眾提起集體訴訟，向台鐵討回公道。此外，台鐵應盡速設置最低的合理安全間隔時間，否則民眾一再無辜受罰，可能會涉及國家賠償責任問題。

王醒之認為，暖暖平交道附近時常有車輛違停，導致公車或消防車無法正常轉彎進出，卡在鐵道中，他也提及，遮斷桿僅抬升6秒時間，駕駛無法及時駛離平交道，已造成很多暖暖人出入困擾。對此，台鐵局瑞芳段主任徐永同回應，號誌已自動控制，有關議員反映的問題，會請權責單位研究，報請台鐵局裁定。