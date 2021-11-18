預約檢疫所驚見《魷魚遊戲》符號 陳時中：這點很不同

中央流行疫情指揮中心為因應春節返鄉，針對完整接種疫苗滿14天者推動「7+7」方案，前7天可入住防疫旅館或集中檢疫所，後7天則返家檢疫。針對集中檢疫所訂房，指揮中心17日起開放線上預約，不過預約畫面卻出現疑似韓劇《魷魚遊戲》符號，部分民眾不領情。對此，指揮官陳時中表示，幾何圖形用了上千年，不是誰的專利，況且圖形有缺口，顏色、粗細、背景不同，寫這個的人未免把玩笑開大了。

指揮中心日前宣布推動春節專案「7+7」方案，民眾若完整接種滿14天者，且接種廠牌WHO認可或國內通過EUA的廠牌即可選擇。前7天須入住防疫旅館或檢疫所，後7天則可返家檢疫，但入境時、返家檢疫前都需接受PCR檢測，在家第3天需自費快篩1次，檢疫期滿前得再做1次PCR檢測。家中若有非檢疫同住者，需配合7天加強版自主健康管理及7天一般版自主健康管理，期間自費快篩2次。

集中檢疫所訂房時間分2階段，17日上午10時起開放12月14日至12月31日入住者訂房，11月23日上午10時起則開放12月14日至明年2月5日入住者訂房。不過開放預約不久，就有民眾反映預約介面出現疑似韓劇《魷魚遊戲》的符號，感覺像被開玩笑。

對此，陳時中今日回應，那是寫的人在開玩笑，圖案那是幾何圖形，並非寫一個O就是玩魷魚遊戲。該圖形有缺口，是完全不同的東西。他表示，幾何圖形用了上千年，沒有說是誰的專利，況且那個圖形有缺口，顏色、粗細、背景不同，寫這個人未免把玩笑開大了。