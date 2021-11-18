11月20日為「國際兒童人權日」，（18）日衛生福利部舉辦「攜手少年 玉見愛」記者會，由衛生福利部次長李麗芬、玉山銀行總經理陳茂欽與司法院廳長謝靜慧共同出席。衛生福利部攜手玉山金控及相關單位共同推動「逆境少年家庭支持服務」，針對進入矯正學校的青少年家庭提供陪伴與支持服務，玉山金控捐贈200萬元作為專案經費，預計本階段能夠幫助超過60名學生。

玉山銀行總經理陳茂欽表示，對兒童與青少年的教育攸關一個國家的未來，玉山長期關懷兒少教育，持續走訪校園，感受到第一線教育人員對於學生行為偏差、校園毒品問題的擔憂，以校園毒品問題為例，使用非法藥物的年齡層下降，新興毒品混和及變形使青少年輕忽非法藥物的傷害，甚至衍生更多觸法行為進入矯正學校。玉山支持衛福部「逆境少年家庭支持服務」，希望透過學校、社工員專業的諮商處遇治療及持續性家庭訪視，有助於逆境少年回歸家庭、社會，重新找到正確的人生方向。

衛生福利部表示，根據國內外研究指出，造成兒少偏差行為的成因多根源於家庭因素，家庭結構不健全導致兒少在生活中缺乏安全感，在日常生活及學校適應中出現與主流規範脫節情形，期望大家共同關心身旁兒童與青少年的需求。感謝玉山金控的支持，本計畫將過去矯治少年在離開學校後才啟動的追蹤輔導，改成一入校即啟動家庭支持服務，以落實貫穿式的保護服務。明年度將擴大辦理「逆境少年家庭支持服務」，除司法矯治少年外，並納入失蹤、偏差及好奇施用三、四級毒品兒少及其家庭，提供以家庭為中心、社區為基礎之整合式家庭支持服務。

玉山金控秉持著愛與關懷的精神，投入對社會正向發展的領域，並以具體目標及行動回應聯合國永續發展目標「SDG 4 教育品質」、「SDG 10 減少不平等」，共同打造更良善、美好的社會。