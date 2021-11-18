蘇丹醫療單位今天表示，安全部隊至少射殺15名反政變示威人士，並造成數十人受傷，這是蘇丹軍方10月25日政變奪權以來，最為血腥暴力的一天。

親民主的醫師工會透露，自軍方掌權以來，首都喀土木（Khartoum）已累計39人在動亂中喪生，北部地區尤其嚴重；另有數百人受傷。

策劃抗議活動的蘇丹專業人員協會（SPA）人員表示：「今天這場屠殺強化了我們的口號訴求：與軍方之間沒有協商、沒有妥協、更沒有夥伴關係。」

法新社記者報導，自軍方接管政權以來，即便電話與網路服務都中斷，仍無法阻擋民眾走上喀土木街頭示威。

示威人士反覆高呼「人民選擇文人執政」，並大喊口號反對蘇丹軍事領袖、實質統治者將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）。

參與遊行的示威者多半是年輕男女，他們拍著雙手大聲抗議，接著現場情勢丕變，演變成暴力衝突。

目擊者說，衝突爆發時，安全部隊動用催淚瓦斯，導致更多抗議群眾受傷。

警方否認使用實彈，國營電視台說，當局正對相關死傷展開調查。

醫師工會表示，大多數死傷者皆遭槍擊，「頭部、頸部和軀幹受傷」，但示威群眾並不退縮，站在臨時拒馬後繼續抗爭。

法新社記者說，蘇丹港（Port Sudan）也爆發示威活動，抗議軍事政變終結了民主過渡政府。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101118