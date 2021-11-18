【愛傳媒滾動力頻道專欄】繪本插畫家「鹹豆冰」，因喜歡說故事，看著各式各樣的故事繪本，想想或許也可以畫屬於自己的故事，在這樣的想法下，開始找老師學習繪畫。

於是他開始了自己的創作之路，沒想到學畫僅三年，作品「二分之一的信」就入選了波隆納插畫展。

剛開始學畫時，就立下了自己要入選「波隆納插畫展」的大目標，鹹豆冰回憶道：「給自己大的目標，在繪畫的這條路上才有辦法走的更長遠」，但在學畫過程中，也曾因繪畫用具太過昂貴、參加比賽失利、與其他知名插畫家的相比自慚形穢，漸漸地產生了自我懷疑以及挫折。

面對未知與挑戰，甚至在自我懷疑時，鹹豆冰不斷的調整自己，一步一步的踩穩走下去，他笑著說，其實這中間的過程最重要，如果從一開始就畫的很好，那就沒有挑戰性了。

透過故事與繪畫相輔相成，鹹豆冰的創作故事，正慢慢茁壯與發光發亮。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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