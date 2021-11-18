知名童星「糖糖」（本名蔡亞臻），當年拍攝「豐年果糖」廣告，一夕之間爆紅，成為家喻戶曉的知名人物，已淡出演藝圈多年的她，去年10月與丈夫騎車雙載等紅綠燈時，遭後方廂型車追撞，當場捲入車底身亡，如今家人在她留下的健檢報告中，發現上頭註明「疑似懷孕」，因此這場車禍恐怕是「一屍兩命」。

蔡亞臻去年乘坐丈夫機車在等紅燈時，遭60歲李姓駕駛從後方高速衝撞，導致兩人被撞飛，丈夫多處骨折和內出血，加護病房後雖脫離險境，至今仍未痊癒，蔡亞臻則是多處外傷、創傷性休克，緊急送醫後宣告不治，此外，前方一位32歲騎士也因遭衝撞而受傷，新北地院審理後，考量李男犯後態度尚可，且與家屬進行調解，依過失致死罪判處有期徒刑6月，可上訴。

根據《鏡週刊》報導，蔡亞臻母親出示女兒生前健檢報告，發現上頭註明「疑似懷孕」，而檢查日期就在車禍身亡前一個月，推測礙於有身孕未滿3個月不能對外透露的習俗，才因此未對外公開，導致這場車禍可能是一屍兩命的憾事。

不過，蔡亞臻母親聲稱李姓肇事駕駛態度輕浮，連賠償都毫無誠意，在調解委員會和法庭上，還表示開車當下身體有異狀，疑似企圖脫罪，對於一審僅輕判6個月徒刑，感到難以接受，如今已聘請律師提出上訴，勢必要為女兒討回公道。