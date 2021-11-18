《美國女孩》在金馬影展上連續霸榜5天。（傳影提供）

第58屆金馬獎頒獎典禮將於本月27日在台北國父紀念館隆重登場，接連演出《刻在你心底的名字》、《瀑布》的金曲歌后魏如萱，將首度擔綱金馬獎表演嘉賓，她表示：「這是我第1次參加金馬獎，以前都在電視前面看，這次可以參與演出很開心，但真的很緊張！」她將藉由這次表演，傳遞歌手們的電影夢。

魏如萱早在2008年就曾演出《花吃了那女孩》，去年她在賣座電影《刻在你心底的名字》客串演出帶來驚喜，今年在《瀑布》和準影后賈靜雯更有精彩的對手戲，成功「斜槓」電影咖。收到表演邀請後，製作單位和魏如萱討論將專輯裡形容為母則強的搖滾媽媽經〈變形金剛〉帥氣詮釋，再次邀請原作詞人葛大為將歌曲因金馬典禮重新填詞，讓〈變形金剛〉更貼近成為斜槓電影人的歌手們共同夢想。

另外，入圍金馬獎7項大獎的《美國女孩》，在上週末於金馬首映場後好評銳不可擋，立即成為觀眾票選排行榜冠軍且連續霸榜5天，該片以真摯動人的寫實手法，敘述原本跟著母親在美國生活的一對姊妹，得知罹患乳癌母親帶著她們回到台灣，女孩從不適應學校生活進而與母親爭執、吵架，最後終於找到釋懷與諒解的過程。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請見官網。